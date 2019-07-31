PlayStation подорожает из-за торговых войн США и Китая

Sony ищет различные способы, как можно избежать потерь от роста тарифов. Вероятнее всего, компания выберет самый простой способ — возложить затраты на плечи потребителей. Вполне очевидно, что рост цен неминуем в свете роста тарифов на ввоз продукции из Китая, но важно отметить, что в Sony заявляют, что окончательное решение все еще не было принято.

О возможном росте цен на продукцию уже сообщили правительству, отдельно предупредив, что дальнейшее повышение тарифов негативно скажется не в последнюю очередь на американской экономике. Напомним, что еще в июне такие технологические гиганты, как Sony, Microsoft и Nintendo направили письмо в Торговое представительство США. В нем они описывали потенциальные угрозы экономике страны при продолжении избранного Трампом курса.