PlayStation проведет крупную презентацию в ближайшие недели

По информации инсайдера billbil-kun, известного своей высокой точностью в прогнозах, Sony активно работает над множеством анонсов, которые могут выйти за рамки The Game Awards 2024.

Пока неясно, будет ли это полноценная PlayStation Showcase или просто серия отдельных State of Play.

Последний крупный PlayStation Showcase состоялся довольно давно, так как Sony предпочитает меньшие форматы презентаций. Ранее ожидалось, что в сентябре компания представит PlayStation 5 Pro, но консоль анонсировали без громкого шоу.

Кроме игр, таких как Ghost of Yotei и Marvel's Wolverine, Sony работает над новым портативным устройством, которое может стать прямым конкурентом Nintendo Switch.

Однако запуск этого гаджета пока под вопросом. На фоне успеха Steam Deck и выхода множества портативных систем, возвращение Sony в этот сегмент выглядит логичным, особенно после появления PlayStation Portal.