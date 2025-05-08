PlayStation собрала экс-разработчиков Fortnite, Destiny, Halo и League of Legends в свою новую команду

В команду вошли бывшие разработчики Destiny, Halo, Fortnite, Roblox, Rec Room и League of Legends — люди с опытом создания одних из самых популярных онлайн-игр в мире.

Первая игра TeamLFG будет амбициозным проектом, вдохновлённым файтингами, платформерами, MOBA, симуляторами жизни и даже играми про лягушек. Проект обещает стать лёгким и весёлым приключением в новом мифическом научно-фантастическом мире.

Студия уже подтвердила, что планирует активно привлекать игроков к разработке через ранние тесты и обратную связь.

Команда базируется в Белвью и, судя по всему, станет важной частью стратегии PlayStation по созданию успешных live-сервисных проектов, способных конкурировать с Fortnite и League of Legends. Пока конкретных дат релиза нет, но PlayStation рассчитывает, что TeamLFG сможет оправдать высокие ожидания.