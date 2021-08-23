PlayStation согласились переносить игры на ПК, но только не на Xbox

Хульст подчеркнул, что игры для консолей всегда выходят первыми. Это связано с тем, что Sony развивает свою консольную культуру и демонстрирует игры с максимальной ресурсоёмкостью для того, чтобы остаться на плаву и задавать новые стандарты индустрии. А ПК — дополнительный канал для развития популярности бренда PlayStation.

При этом он подчеркнул, что их игры не будут выходить на консолях конкурентов. Исключение составил выход бейсбольного симулятора MLB The Show 21, который появился на приставах Xbox и в сервисе Xbox Game Pass. По словам Хульста, эксклюзивы Sony — важное преимущество на консольном поле, и отказываться от него компания не планирует. Поэтому игры, важные для развития PlayStation, на Xbox не появятся.