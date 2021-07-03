PlayStation Store распродает хиты Ubisoft и Rockstar

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PlayStation Store распродает хиты Ubisoft и RockstarИ других разработчиков
В официальном онлайн-магазине Sony — PlayStation Store — стартовала распродажа выходного дня. Так, до 7 июля пользователи могут со скидками до 93% купить хиты Ubisoft, Rockstar и прочих разработчиков.
Игра про викингов Assassin's Creed Вальгалла сейчас продается со скидкой 43%. Напомним, что в обычное время ее продают за 4 499 рублей, тогда как сейчас она доступна за 2 564.
Watch Dogs: Legion, в свою очередь, продается за 1 934 рубля вместо исходных 4 499.
На 93% упала стоимость баскетбольного симулятора NBA 2K21 — с 4 999 рублей до 349.
Ознакомиться со всеми играми, которые продаются со скидками в рамках этой распродажи, можно перейдя по этой ссылке. Напомним, что воспользоваться данным предложением можно лишь до 7 июля.