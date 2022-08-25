PlayStation VR2 можно будет впервые опробовать в Resident Evil Village уже в сентябре

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PlayStation VR2 можно будет впервые опробовать в Resident Evil Village уже в сентябреРаньше устройство показывали исключительно со сцены и на расстоянии
Некоторое время назад стало известно, что Sony запустит продажи своего нового VR-шлема в начале 2023 года. Но ещё раньше игроки смогут опробовать новинку, погрузившись в Resident Evil Village в режиме виртуальной реальности.
Произойдёт это в рамках игровой выставки Tokyo Game Show 2022, которая пройдёт с 15 по 18 сентября в Японии. Об этом объявила компания Capcom, разработавшая хоррор.
Сообщается, что гости мероприятия смогут сыграть в демоверсию замка Димитреску и столкнуться с «полным погружением» в мир Resident Evil.
Стоит отметить, что серия про зомби-апокалипсис в последние годы является одним из флагманов виртуальной реальности. Так, ещё на первой PlayStation VR вышла эксклюзивная версия Resident Evil 7, поддерживающая VR. А в конце 2021 года на Oculus Quest 2 вышла Resident Evil 4, также поддерживающая виртуальную реальность.
Источник:The Gamer
Автор:Булат КармакТеги: