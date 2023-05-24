PlayStation VR2 оказался успешнее предыдущей модели гарнитуры

Это означает, что PSVR 2 обошёл по продажам оригинальный PSVR, который купили около 550 000 раз за те же первые шесть недель после запуска. Таким образом, новинка смогла продаться на 8% лучше предшественника.

Отметим, что данная информация опровергает ранее сообщения от аналитической компании IDC, которая предположила, что Sony продала всего около 270 000 единиц между запуском и концом марта.

Свежий график Sony показал, что данные IDC были ошибочны примерно на 330 000 единиц.

Напомним, что оригинальный PlayStation VR достиг отметки в 1 млн проданных единиц примерно за 8 месяцев. Сколько для этого понадобится второму поколению гарнитуры — покажет время.