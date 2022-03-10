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PlayStation — всё: Sony отключила онлайн-магазин и прекратила продажи консолей в России

Не то чтобы консоли и до этого были в свободной продаже
Слухи об этом ходили по сети последние пару недель, но сейчас всё официально — Sony «выключила» онлайн-магазин PlayStation Store в России, а также прекратила продажи своих консолей на территории страны.
PlayStation — всё: Sony отключила онлайн-магазин и прекратила продажи консолей в России

Об этом рассказали представители компании, уточнив, что данное решение было принято на фоне текущей геополитической ситуации. При попытке зайти на страницу PlayStation Store из России, пользователи видят следующее сообщение:

PlayStation — всё: Sony отключила онлайн-магазин и прекратила продажи консолей в России

На проблемы с доступом к магазину начали жаловаться и владельцы PlayStation 5. Пытаясь зайти в сервис, они видят лишь серый экран с неактивными элементами интерфейса.

Напомним, что ранее Россию также покинули Microsoft, Ubisoft, Activision Blizzard и Electronic Arts. Как скоро они вернутся обратно — неизвестно.

Источник: Reuters
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