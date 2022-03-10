PlayStation — всё: Sony отключила онлайн-магазин и прекратила продажи консолей в России

Не то чтобы консоли и до этого были в свободной продаже

Слухи об этом ходили по сети последние пару недель, но сейчас всё официально — Sony «выключила» онлайн-магазин PlayStation Store в России, а также прекратила продажи своих консолей на территории страны.