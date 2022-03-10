PlayStation — всё: Sony отключила онлайн-магазин и прекратила продажи консолей в России

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PlayStation — всё: Sony отключила онлайн-магазин и прекратила продажи консолей в РоссииНе то чтобы консоли и до этого были в свободной продаже
Слухи об этом ходили по сети последние пару недель, но сейчас всё официально — Sony «выключила» онлайн-магазин PlayStation Store в России, а также прекратила продажи своих консолей на территории страны.
Об этом рассказали представители компании, уточнив, что данное решение было принято на фоне текущей геополитической ситуации. При попытке зайти на страницу PlayStation Store из России, пользователи видят следующее сообщение:
На проблемы с доступом к магазину начали жаловаться и владельцы PlayStation 5. Пытаясь зайти в сервис, они видят лишь серый экран с неактивными элементами интерфейса.
Напомним, что ранее Россию также покинули Microsoft, Ubisoft, Activision Blizzard и Electronic Arts. Как скоро они вернутся обратно — неизвестно.
Источник: Reuters