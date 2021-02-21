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Сегодня в 14:05
PlayStation запустил распродажу игр в честь 23 февраля
Скидки до 50%
В онлайн магазине PlayStation запущена распродажа игр в честь 23 февраля. Продлится она вплоть до 24 февраля.
Так, за 2 564 рублей вместо прежних 4 499 рублей можно купить тайтл Одни из нас. Часть II. Скидка также досталась расширенному изданию игры, в которое, помимо самой игры, вошли цифровой саундтрек, цифровой артбук, динамическая тема и набор аватаров.
Стоимость Bloodborne: Порождение крови — The Old Hunters, в свою очередь, упала с 1 399 рублей до 699 рублей.
Godfall Standard Edition теперь доступен за 3 259 рублей вместо прежних 5 719 рублей.
С 29% скидкой предлагается Призрак Цусимы.
Ознакомиться со всеми тайтлами, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.