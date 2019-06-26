PlayStation запустила «гигантские скидки» на игры

Компания Sony объявила о запуске распродажи игр в PlayStation Store «Гигантские скидки», которая продлится до 11 июля. Хотя в рекламе акции обозначено «скидки до 65%», там встречаются и более щедрые предложения.

Например, Ведьмак 3: Дикая Охота предлагается со скидкой в 70% за 539 вместо 1 799 рублей. Также скидка в 70% действует на The Evil Within для PS4 — 359 вместо 1 199 рублей, а для PS3 — вообще 79% — 598 вместо 2 849 рублей. Среди других особо интересных предложений: