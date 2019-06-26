PlayStation запустила «гигантские скидки» на игры

Компания Sony объявила о запуске распродажи игр в PlayStation Store «Гигантские скидки», которая продлится до 11 июля. Хотя в рекламе акции обозначено «скидки до 65%», там встречаются и более щедрые предложения.
Например, Ведьмак 3: Дикая Охота предлагается со скидкой в 70% за 539 вместо 1 799 рублей. Также скидка в 70% действует на The Evil Within для PS4 — 359 вместо 1 199 рублей, а для PS3 — вообще 79% — 598 вместо 2 849 рублей. Среди других особо интересных предложений:
- Injustice 2 за 1299 рублей
Трейлер Injustice 2
- Mortal Kombat X за 799 рублей
Mortal Kombat X - трейлер
- Middle-earth: Shadow of War за 1199 рублей
Средиземье: Тени войны - трейлер
- Prey за 1009 рублей
Prey - трейлер на русском языке
- Rage 2 за 2599 рублей
RAGE 2 - трейлер на русском языке
- No Man's Sky — 1199 рублей
No Man's Sky - трейлер
- Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr за 1199 рублей
Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr - трейлер
- XCOM 2 за 799 рублей
XCOM 2 - трейлер
- Assassin’s Creed Unity за 599 рублей
Assassin’s Creed Unity - трейлер
- Batman: Arkham Knight за 929 рублей
- Call of Duty: Infinite Warfare за 1199 рублей
Call of Duty: Infinite Warfare - трейлер
- Dishonored 2 за 1009 рублей
Dishonored 2 - трейлер
- BioShock: The Collection за 649 рублей (до 4 июля)
BioShock: The Collection - трейлер
- Grand Theft Auto V за 899 рублей (до 25 июля)
Grand Theft Auto V - все трейлеры на русском языке