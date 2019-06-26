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Игры
Сегодня 14:03

PlayStation запустила «гигантские скидки» на игры

Свыше 65%

Компания Sony объявила о запуске распродажи игр в PlayStation Store «Гигантские скидки», которая продлится до 11 июля. Хотя в рекламе акции обозначено «скидки до 65%», там встречаются и более щедрые предложения.

Например, Ведьмак 3: Дикая Охота предлагается со скидкой в 70% за 539 вместо 1 799 рублей. Также скидка в 70% действует на The Evil Within для PS4 — 359 вместо 1 199 рублей, а для PS3 — вообще 79% — 598 вместо 2 849 рублей. Среди других особо интересных предложений:

  • Injustice 2 за 1299 рублей
Трейлер Injustice 2
  • Mortal Kombat X за 799 рублей
Mortal Kombat X - трейлер
  • Middle-earth: Shadow of War за 1199 рублей
Средиземье: Тени войны - трейлер
  • Prey за 1009 рублей
Prey - трейлер на русском языке
  • Rage 2 за 2599 рублей
RAGE 2 - трейлер на русском языке
  • No Man's Sky — 1199 рублей
No Man's Sky - трейлер
  • Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr за 1199 рублей
Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr - трейлер
  • XCOM 2 за 799 рублей
XCOM 2 - трейлер
  • Assassin’s Creed Unity за 599 рублей
Assassin’s Creed Unity - трейлер
  • Batman: Arkham Knight за 929 рублей
  • Call of Duty: Infinite Warfare за 1199 рублей
Call of Duty: Infinite Warfare - трейлер
  • Dishonored 2 за 1009 рублей
Dishonored 2 - трейлер
  • BioShock: The Collection за 649 рублей (до 4 июля)
BioShock: The Collection - трейлер
  • Grand Theft Auto V за 899 рублей (до 25 июля)
Grand Theft Auto V - все трейлеры на русском языке
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