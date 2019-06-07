PlayStation запустила распродажу «Время играть»

Компания Sony объявила о запуске ежегодной глобальной распродажи PlayStation «Время играть», которая продлится 11 дней.

До 17 июня в онлайн-магазине PlayStation Store будут доступны скидки на игровые новинки, хиты для PlayStation 4 и подписки PlayStation Plus, а в фирменном онлайн-магазине Sony и магазинах партнеров — скидки на игровое оборудование и внешние устройства.

В период распродажи со скидками до 70% можно приобрести эксклюзивные игры от Sony Interactive Entertainment, такие как «Жизнь после», God of War, «Detroit: Стать человеком», а также игры сторонних издателей Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games), FIFA 19 (Electronic Arts), RESIDENT EVIL 2 (Capcom) и многие другие.

Игроки также смогут купить подписку PlayStation Plus со скидкой 30% — на 3 месяца за 1119 рублей и на 12 месяцев за 2729 рублей.

В рамках распродажи доступно лимитированное издание консоли PlayStation 4 (1 TБ) «Время играть» в корпусе стального черного цвета с серебристыми элементами и дополнительным беспроводным контроллером DualShock 4 в комплекте по цене 23 999 рублей.