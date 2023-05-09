Игры
19:20, 09 мая 2023
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Плод любви Atomic Heart и Dead Space: российские разработчики анонсировали космический ужастик

Выглядит потрясающе!

Команда разработчиков Horns and Hoovers Studio, основанная популярным стримером PoleznyiBes, анонсировала новый хоррор-проект под названием Vicious Red.

Игра вдохновлена знаменитым хоррором Dead Space и разрабатывается командой из 30 человек.

Известно, что сюжет проекта разворачивается в альтернативной версии СССР, где главным героем является 40-летний работяга, трудящийся на космической станции.

Всё меняется в момент, когда на станции начинает распространяться опасный вирус, превращающий людей в зомби-мутантов. Главному герою предстоит выжить, одолеть врагов и покинуть станцию.

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Фото: YouTube

Представители Horns and Hoovers Studio пообещали создать сложную и страшную игру, в которой мутанты будут очень сильными, а герой, наоборот, слабым.

Оружие в игре будет весьма ограничено, а враги практически бессмертны. После того как игроки одолеют их, мутанты через некоторое время восстанут, требуя от игрока ещё больше усилий для своего повторного уничтожения.

В основе Vicious Red лежит движок Unreal Engine 5.1. Дата выхода проекта пока не объявлена.

Источник:YouTube
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