Плод любви Atomic Heart и Dead Space: российские разработчики анонсировали космический ужастик

Плод любви Atomic Heart и Dead Space: российские разработчики анонсировали космический ужастикВыглядит потрясающе!
Команда разработчиков Horns and Hoovers Studio, основанная популярным стримером PoleznyiBes, анонсировала новый хоррор-проект под названием Vicious Red.
Игра вдохновлена знаменитым хоррором Dead Space и разрабатывается командой из 30 человек.
Известно, что сюжет проекта разворачивается в альтернативной версии СССР, где главным героем является 40-летний работяга, трудящийся на космической станции.
Всё меняется в момент, когда на станции начинает распространяться опасный вирус, превращающий людей в зомби-мутантов. Главному герою предстоит выжить, одолеть врагов и покинуть станцию.
Представители Horns and Hoovers Studio пообещали создать сложную и страшную игру, в которой мутанты будут очень сильными, а герой, наоборот, слабым.
Оружие в игре будет весьма ограничено, а враги практически бессмертны. После того как игроки одолеют их, мутанты через некоторое время восстанут, требуя от игрока ещё больше усилий для своего повторного уничтожения.
В основе Vicious Red лежит движок Unreal Engine 5.1. Дата выхода проекта пока не объявлена.