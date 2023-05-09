Плод любви Atomic Heart и Dead Space: российские разработчики анонсировали космический ужастик

Представители Horns and Hoovers Studio пообещали создать сложную и страшную игру, в которой мутанты будут очень сильными, а герой, наоборот, слабым.

Оружие в игре будет весьма ограничено, а враги практически бессмертны. После того как игроки одолеют их, мутанты через некоторое время восстанут, требуя от игрока ещё больше усилий для своего повторного уничтожения.

В основе Vicious Red лежит движок Unreal Engine 5.1. Дата выхода проекта пока не объявлена.