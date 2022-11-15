По GTA планировали снять фильм. Главную роль в нём сыграл бы Eminem

По словам бывшего агента компании, в 2001 году, на фоне популярности GTA 3, к нему обратился один из голливудских продюсеров. Он позвонил Юингу в 4 часа утра и предложил снять фильм по игре Rockstar Games.

За одни лишь права на создание кинокартины по мотивам игрового тайтла предлагалось 5 млн долларов. Правда, было два условия — режиссёром проекта должен был стать Тони Скотт («Топ Ган», «Команда-А»), а главную роль сыграть популярный рэпер Eminem.

Разумеется, Крик Юинг сразу же позвонил главе компании Сэму Хаузеру и рассказал о предложении. Но руководитель Rockstar лишь заявил, что не заинтересован.