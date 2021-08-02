По игре Battlefield 2042 снимут короткометражный военный боевик

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По игре Battlefield 2042 снимут короткометражный военный боевикНезадолго до этого будут показаны локации игры
Разработчики игры Battlefield 2042, которая должна выйти 22 октября 2021 года, представят короткометражный фильм «Исход». В нём буду показаны локации игры от имени вымышленного журналиста Кейвана Бехира.
Сюжет фильма рассказывает о конфликте, внезапно разгоревшемся в мире Battlefield. Сообщается, что в тизере фильма показан вертолёт, который ведёт бой во время шторма, и боевые действия на улицах города.
По сообщениям разработчиков, локации начнут показывать уже с 3 августа, а трансляция фильма состоится 12 августа в 18:00 по московскому времени.