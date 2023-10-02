По мотивам нашумевшей игры Starfield снимут мини-сериал с живыми актёрами

Этот амбициозный проект разрабатывается в сотрудничестве с Bethesda Game Studios, создателями самой игры.

Форд уже поделился тизером мини-сериала, на котором можно увидеть характерные элементы вселенной Starfield. Кроме того, в проекте примет участие известная американская стримерша MissGinaDarling.

Пока что дата релиза проекта не была объявлена, но, судя по всему, зрителей ожидает серия коротких эпизодов, которые погрузят их в атмосферу игры.

Напомним, что Starfield вышла 6 сентября и доступна на ПК, Xbox Series X/S, а также в Game Pass. Несмотря на то, что крупные обновления для игры пока не выходили, разработчики активно работают над их созданием.