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По мотивам популярного шутера Borderlands снимут фильм
Съемки уже были начаты
Стало известно об экранизации очередного популярного тайтла. Выяснилось, что по мотивам шутера Borderlands снимут фильм. Более того, съемки уже были начаты.
Известно, что Крошку Тину в грядущей кинокартине сыграет актриса Ариана Гринблатт. Она то и рассказала о начале съемок. К сценарию приложил руку автор популярного сериала от HBO “Чернобыль” - Крейг Мазин. Пост кинорежиссера экранизации шутера занял Элай Рот.
Действия в фильме будут разворачиваться в будущем на планете Пандора, которую люди заселили, надеясь на лучшую жизнь. Но все идет не по плану, поскольку Пандора оказалась не самой лучшей планетой для жизни - в ней есть лишь инопланетные руины. В этой связи многие решили покинуть это место, однако оставшиеся люди бросились в беззаконие. Единственной надеждой на изменение является таинственное Хранилище, которое содержит в себе технологии и тайны инопланетян.