По мотивам популярного шутера Borderlands снимут фильм

Известно, что Крошку Тину в грядущей кинокартине сыграет актриса Ариана Гринблатт. Она то и рассказала о начале съемок. К сценарию приложил руку автор популярного сериала от HBO “Чернобыль” - Крейг Мазин. Пост кинорежиссера экранизации шутера занял Элай Рот.

Действия в фильме будут разворачиваться в будущем на планете Пандора, которую люди заселили, надеясь на лучшую жизнь. Но все идет не по плану, поскольку Пандора оказалась не самой лучшей планетой для жизни - в ней есть лишь инопланетные руины. В этой связи многие решили покинуть это место, однако оставшиеся люди бросились в беззаконие. Единственной надеждой на изменение является таинственное Хранилище, которое содержит в себе технологии и тайны инопланетян.