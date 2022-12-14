По просьбам украинцев: новую версию «Ведьмака 3» запретили скачивать россиянам

Украинского языка в этой игре не было. Украинские геймеры обвинили издателя в лицемерии, о чём некоторые издания начали писать в Twitter. Вероятно, после этого CD Projekt RED внезапно запретила российским пользователям скачивать улучшенную версию «Ведьмак 3: Дикая Охота».

Ремастер вышел в ночь на 14 декабря, но скачать обновление с российских аккаунтов в цифровом магазине PS Store невозможно. При этом и обновление, и скачивание игры доступны в турецком сегменте PS Store за 131,40 лир. В «турецкой» версии игры присутствует и русская озвучка.

В целом скачать или обновить игру можно с любого аккаунта, кроме российского. При этом во всех зарубежных магазинах PS Store сохранена российская локализация.