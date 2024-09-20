По российской видеоигре Atomic Heart снимут сериал

Совместно с Mundfish, разработчиком оригинальной игры, работа над экранизацией уже идёт. Сценарий пишет Роман Кантор, известный проектами «Эпидемия» и «Мастер и Маргарита». Съёмки начнутся в 2025 году.

Действие сериала будет происходить в альтернативной версии СССР 1950-х годов, где роботы восстают против людей.

Хотя сюжет будет связан с игрой, в нём появятся новые элементы, которые расширят вселенную проекта и предложат поклонникам неожиданные повороты.

Atomic Heart, выпущенная в 2023 году, стала хитом, привлекла более 5 млн игроков за первые три недели. Кроме того, по вселенной игры выпущена книга-приквел «Atomic Heart. Предыстория Предприятия 3826», которая дополнительно раскрывает лор игры.