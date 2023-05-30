По заслугам: «Ведьмака» признали одной из лучших игр в истории человечества

18:23, 30 мая 2023
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По заслугам: «Ведьмака» признали одной из лучших игр в истории человечестваВся серия продалась в количество 75 млн копий
Игровая серия «Ведьмак» польской студии CD Projekt RED оказалась одной из самых продаваемых за всю историю видеоигр. Суммарно продажи всех частей «Ведьмака» составили более 75 млн копий.
Самая успешная — «Ведьмак 3: Дикая охота». На эту часть пришлось более 50 млн копий. Такое количество — признак мировой успешности за все времена, потому что опережают этот продукт только прославленные хиты — Mario Kart 8 Deluxe и Red Dead Redemption 2, проданные тиражом более 53 млн копий.
По мнению обозревателей The Verge, студия-разработчик CD Projekt RED не только закрепит успех, но и увеличит количество проданных копий в будущем.
Источник:The Verge
Автор:Андрей КадуковТеги:
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