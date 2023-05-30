По заслугам: «Ведьмака» признали одной из лучших игр в истории человечества

Самая успешная — «Ведьмак 3: Дикая охота». На эту часть пришлось более 50 млн копий. Такое количество — признак мировой успешности за все времена, потому что опережают этот продукт только прославленные хиты — Mario Kart 8 Deluxe и Red Dead Redemption 2, проданные тиражом более 53 млн копий.

По мнению обозревателей The Verge, студия-разработчик CD Projekt RED не только закрепит успех, но и увеличит количество проданных копий в будущем.