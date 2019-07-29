Победивший в турнире Fortnite подросток потратит миллион долларов на пожизненную доставку еды на дом

Британский подросток Джейден Эшмен (Jaden Ashman) сумел занять второе место в международном киберспортивном турнире по Fortnite в Нью-Йорке и выиграть более миллиона долларов.

Он занял второе место на пару с другом из Нидерландов Дэйвом Йонгом. На двоих они разделили 2,25 миллиона долларов, что составляет более 140 миллионов рублей.

Интересно, что его мать Лиза Даллман (Lisa Dallman) не одобряла увлечения сына и частенько была в отчаянии, пытаясь оторвать того от игр и заставить делать домашнюю работу. Однажды она даже выкинула приставку и сломала гарнитуру.