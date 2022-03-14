Почему цены в 12 тысяч рублей за игры для Nintendo в России — частично враньё

Почему цены в 12 тысяч рублей за игры для Nintendo в России — частично враньёОбъясняем максимально просто
В своих материалах журналисты ссылались на официальное сообщество «Мира Nintendo» во ВКонакте. Там же можно было найти следующее изображение:
Но, как оказалось, публикации в СМИ были не до конца верными. Как объяснил российский видеоблогер DenisMajor, речь может идти лишь о версиях игр на физических носителях, так как онлайн-магазин eShop остаётся недоступным в России, а магазин «Мир Nintendo» продает игры только на картриджах:
Nintendo eShop для российского региона сейчас закрыт. В него можно попасть только сменив регион учётной записи на сайте nintendo.ru.
Но покупать за рубли там всё равно не получится, как и не получится покупать картами российских банков. Поэтому для оплаты нужно либо искать карты пополнения того региона, на который вы переключили учётную запись (и искать способ, как эти карты оплатить).
Либо искать кого-то из того же региона и каким-либо образом отправлять ему деньги, чтобы он покупал игру например, на ваш аккаунт (то есть придётся предоставить этому человеку логин и пароль).
Отметим, что, согласно заявлению «Мир Nintendo», цены на игры для консолей Nintendo в среднем увеличатся на 40%.