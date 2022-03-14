Почему цены в 12 тысяч рублей за игры для Nintendo в России — частично враньё

Nintendo eShop для российского региона сейчас закрыт. В него можно попасть только сменив регион учётной записи на сайте nintendo.ru.





Но покупать за рубли там всё равно не получится, как и не получится покупать картами российских банков. Поэтому для оплаты нужно либо искать карты пополнения того региона, на который вы переключили учётную запись (и искать способ, как эти карты оплатить).





Либо искать кого-то из того же региона и каким-либо образом отправлять ему деньги, чтобы он покупал игру например, на ваш аккаунт (то есть придётся предоставить этому человеку логин и пароль).