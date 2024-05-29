Почему Epic Games никак не отстанет от Apple, несмотря на имеющееся решение суда

И хоть суд вынес решение в пользу Apple, компании продолжают спорить в суде. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс в основном поддерживает Apple, но также она потребовала, чтобы Apple разрешила разработчикам использовать сторонние механизмы покупок в приложениях.

Epic Games оспорила 30% комиссию Apple за покупки в приложениях, установив свою систему оплаты в игре Fortnite, что привело к удалению приложения из App Store и последующему судебному процессу.

Суд обязал Epic выплатить Apple около $3.5 млн за нарушение контракта. Однако суд также постановил, что Apple должна разрешить разработчикам использовать альтернативные способы оплаты, что Apple выполнила, но ввела комиссию до 27%, что вызвало критику со стороны Epic.

В недавних слушаниях судья критиковала Apple за недостаточную документацию и отсутствие доказательств того, что новые правила способствуют конкуренции.

Представители Epic утверждали, что купертиновцы все еще препятствуют разработчикам использовать альтернативные способы оплаты, несмотря на решение суда.

Слушания продолжаются, и окончательное решение судьи может включать санкции против Apple, если будет доказано, что компания нарушила предыдущее постановление.