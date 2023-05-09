Почему главные игровые хиты 2023 года вышли в практически нерабочем состоянии — ответили специалисты Digital Foundry

Почему главные игровые хиты 2023 года вышли в практически нерабочем состоянии — ответили специалисты Digital FoundryПричин несколько
В 2023 году ПК-игроки столкнулись с очень неприятной тенденцией — у большинства крупных релизов, включая The Last of Us Part I и Star Wars Jedi: Survivor, была очень слабая оптимизация.
Данный факт не оставил равнодушным специалистов Digital Foundry, которые попытались дать ему объяснение. По их мнению, главным «виновником» является игровой движок Unreal Engine 4.
Из-за недостаточной документации и перехода на DirectX 12, разработчики столкнулись со сложностями с освоением движка, особенно на ПК. В результате версии игр для этой платформы чаще остальных страдают от проблем с производительностью.
Тем не менее, технические сложности с движком не оправдывают халатный подход к разработке. Специалисты отметили, что многие студии уже выпустили патчи, значительно улучшившие техническое состояние своих проектов.
К тому же создатели Jedi: Survivor, например, были в курсе проблем, но решили не переносить релиз и выпустить игру в текущем состоянии.