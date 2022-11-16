Почему Microsoft отказалась от «облачной» консоли Xbox Keystone

Как известно, некоторое время назад компания активно работала над новой моделью Xbox, которая должна была предоставить доступ к Cloud Gaming, подключившись к современным телевизорам через порт USB или HDMI (точно неизвестно).

Но что-то пошло не так и редмондцы то ли заморозили, то ли вовсе отменили идею разработки подобного девайса. И вот, наконец-то, глава Microsoft Gaming Фил Спенсер рассказал о некоторых причинах произошедшего.

По его словам, ключевая причина заключается в стоимости оборудования. Xbox Keystone (кодовое имя консоли) должен был стоить от 99 до 129 долларов. И с одной стороны, это недорого. Но с другой стоит учитывать, что в эту цену не входит цена контроллера.

В конечном итоге Microsoft решила пойти иным путём и начала запускать Xbox Cloud Gaming в «умных» телевизорах напрямую, в виде приложения. Это, по словам Спенсера, позволило сделать Xbox-гейминг куда более доступным.