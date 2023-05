Почему российские компьютерные игры скоро возродятся с новой силой

Игровая индустрия в России развивается, несмотря на препятствия. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выделило поддержку производства видеоигр как приоритет на ближайшие пять лет. Константин Сахнов, основатель Vengeance Games LLC и преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, делится своими знаниями о российском игровом рынке и его перспективах.

Глобальный объем игровой индустрии составляет около 200 миллиардов долларов, а российский сегмент составил более 2 миллиардов долларов в 2021 году. В России около 66 миллионов человек являются геймерами. Однако российская игровая индустрия столкнулась с трудностями в 2022 году, и некоторые эксперты считают, что рынок сократился на 80%. Из-за международных обстоятельств сложно точно определить размер российского игрового рынка. Санкции и запреты на продажу игр оказали отрицательное влияние на их доступность для россиян, но спрос на игры продолжает расти.

Некоторые российские игры становятся популярными на западном рынке, такие, как «Тетрис» и Heroes of Might and Magic V, но продвижение на локальных рынках представляет сложности. Китай и США занимают половину мирового рынка, и они имеют важное значение для успеха игр. Однако доступ российским и другим иностранным компаниям на китайский рынок ограничен. Развитие игровой индустрии является глобальным трендом, и количество геймеров в мире оценивается в 3,5 миллиарда, причём их число продолжает расти.

Российская игровая индустрия имеет значительный экспортный потенциал. Большая часть доходов приходит из-за рубежа, а не из России. Российские компании, такие как Playrix, успешно развиваются за границей и приносят миллиардные доходы. Однако с уходом некоторых компаний из России появляется возможность для новых игроков на рынке. В России имеется достаточное количество специалистов в области разработки игр, таких как геймдизайнеры, программисты и художники, и образование в этой сфере находится на высоком уровне. Важно создать условия, чтобы эти специалисты возвращались в Россию или могли работать удалённо с выплатой налогов в стране.

Государство может поддерживать игровые компании через финансирование разработки и помощь с международным выходом. Важно также развивать собственные инновационные инициативы, например, создание игрового движка, чтобы расширить ассортимент продуктов и создать новые рабочие места. Для развития игровой индустрии в России необходимо привлечение внимания и инвестиций. Эта отрасль обладает значительным потенциалом для прибыли и стимулирования экономики, однако требуется постепенный рост и окупаемость инвестиций в течение нескольких лет.