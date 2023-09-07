Почему россияне стали чаще покупать игровые консоли PlayStation и Xbox

Дополнительно, эксперты отмечают, что в августе и начале сентября для приставок был выпущен ряд игровых хитов, таких как Baldur’s Gate 3 для PlayStation 5 и Starfield для Xbox.

Также спрос на консоли вырос после того, как стало ясно, что блокировки Xbox и PlayStation весной не касались России, а были связаны с борьбой против аренды учётных записей.