Почти каждая новая игра для PS5 будет портироваться на ПК

Согласно заявлениям отдела игр и сетевых услуг компании, к 2025 году 40% выпускаемых Sony игр будут доступны на компьютерах.

То есть да, 50% будущих игр PlayStation Studios будут выпущены на PlayStation 5, а 40% — на ПК. Это означает, что очень малое количество проектов от Sony будут эксклюзивами PS5.

Стоит отметить, что подобный подход кажется интересным и совпадает с предыдущими заявлениями Джима Райана, главы Sony Interactive Entertainment. При этом большинство будущих игр в первую очередь появится на PS5 и лишь потом большинство из них будут портированы на ПК.

К слову, инсайдеры уже сообщали, что студия Nixxes может работать над ПК-версией Ratchet & Clank. В утечке данных от NVIDIA также говорится о возможности появления на компьютерах таких проектов, как Horizon Forbidden West и Gran Turismo.