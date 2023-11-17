Почувствуй себя старым: легендарную Half-Life раздают бесплатно в честь 25-летия игры

В честь этой памятной даты, компания Valve объявила о бесплатной раздаче игры, и, к удивлению многих, начала акцию заранее. Это событие стало настоящим подарком для геймеров, включая пользователей из России, которые смогут воспользоваться предложением до 20 ноября.

Интересно отметить, что 16 ноября второй части Half-Life исполнилось 20 лет. Несмотря на юбилей, Valve не предложила скидок на вторую часть, которая продолжает продаваться в Steam по стандартной цене.

Оригинальная Half-Life заслужила статус одного из самых влиятельных проектов в истории игровой индустрии.

Отличаясь от многих шутеров своего времени, игра предложила игрокам не только динамичные перестрелки, но и увлекательные головоломки. Особенностью игры также является её уникальная подача: главный герой, ученый Гордон Фримен, не произносит ни слова на протяжении всей игры.

Half-Life получила высокие оценки как от критиков, так и от игроков, став одной из самых почетных игр всех времен.