«Подобные приёмы должны вызывать смех»: создатель Mortal Kombat рассказал как придумываются Fatality

Например, он раскрыл процесс создания фаталити и поделился основными принципами в создании файтингов.

Оказывается, существует целый отдел, занимающийся разработкой исключительно Fatality для Mortal Kombat. Специалисты, входящие в него, «генерируют идеи» и создают подробные сценарии с примерами фаталити, которые затем передаются Буну. Сам Бун только вносит необходимые изменения.

По словам руководителя студии, большинство фаталити намеренно являются преувеличенными и экстремальными — в первую очередь для того, чтобы вызывать смех, а не ужас у игроков.

Для разработчиков серии важно сохранять баланс и не переходить черту разрешённого.

Напомним, что релиз Mortal Kombat 1 намечен уже 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.