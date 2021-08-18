Подписчики PlayStation Plus могут скачать Resident Evil 7 совершенно бесплатно из-за ошибки Sony

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Подписчики PlayStation Plus могут скачать Resident Evil 7 совершенно бесплатно из-за ошибки SonyПоторопитесь, пока японская корпорация не прикрыла лавочку!
В сети появилась информация о том, как подписчики PlayStation Plus могут бесплатно заполучить в коллекцию популярный хоррор Resident Evil 7. Основан метод на баге на стороне серверов Sony.
Чтобы стать счастливым обладателем игры, необходимо выполнить ряд действий:
- Скачать демоверсию Resident Evil 7 под названием Teaser Demo: Beginning Hour.
- После этого надо запустить игру и в меню выбрать пункт «Купить Resident Evil 7: Biohazard».
- Нажать на «Страницу игры» в открывшемся магазине PlayStation Store.
- Выбрать вторую версию игры, предложенную для покупки.
- Перейти в корзину, увидеть в поле «цена» цифру ноль и завершить покупку Resident Evil 7.
Обнаружил «хитрость» пользователь форума ResetEra под ником nolifebr.
Сообщается, что метод уже опробовали игроки из США, Голландии, Румынии, Канады и множества других стран. Предположительно, ошибка, позволяющая провернуть подобное, связана с багом в PlayStation Plus Collection, частью которой и является Resident Evil 7.