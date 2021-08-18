Подписчики PlayStation Plus могут скачать Resident Evil 7 совершенно бесплатно из-за ошибки Sony

Чтобы стать счастливым обладателем игры, необходимо выполнить ряд действий:

Скачать демоверсию Resident Evil 7 под названием Teaser Demo: Beginning Hour. После этого надо запустить игру и в меню выбрать пункт «Купить Resident Evil 7: Biohazard». Нажать на «Страницу игры» в открывшемся магазине PlayStation Store. Выбрать вторую версию игры, предложенную для покупки. Перейти в корзину, увидеть в поле «цена» цифру ноль и завершить покупку Resident Evil 7.

Обнаружил «хитрость» пользователь форума ResetEra под ником nolifebr.

Сообщается, что метод уже опробовали игроки из США, Голландии, Румынии, Канады и множества других стран. Предположительно, ошибка, позволяющая провернуть подобное, связана с багом в PlayStation Plus Collection, частью которой и является Resident Evil 7.