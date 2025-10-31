Подписчики PS Plus бесплатно получили бонусы для Battlefield 6

Он доступен всем уровням подписки — Essential, Extra и Premium — с 28 октября. Пакет включает 11 уникальных предметов, среди которых скин бойца «Going Dark», камуфляж вертолёта «Night Raid», наборы оружия «Arctic Reign» и «Early Grave», а также декоративные элементы: жетон, патч, фоновую карточку и подвеску для оружия.

Все эти бонусы можно использовать как в классическом мультиплеере, так и в новом королевском режиме RedSec. Rogue Ops Pack на других платформах стоит $19,99, в то время как владельцы PS Plus получают его бесплатно.

RedSec стал первым крупным обновлением Battlefield 6, добавив новые карты, оружие, режимы и боевой пропуск.

Для получения набора игрокам нужно просто зайти в PlayStation Store и активировать бонус при активной подписке.