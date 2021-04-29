Подписчики PS Plus в мае получат самую новую Battlefield бесплатно и навсегда

Оказалось, что владельцы PlayStation 4 получат две игры: Battlefield V и Stranded Deep. Пользователи пятой PlayStation смогут получить в коллекцию Wreckfest.

Стоит отметить, что Battlefield V — это самая последняя на сегодняшний день часть популярной серии шутеров. При этом её бесплатная раздача — это отличная возможность либо впервые пройти игру, либо освежить в памяти её сюжет накануне грядущего анонса новой части.

Напомним, что в апреле подписчики PS Plus получили Days Gone, Zombie Army 4 и Oddworld: Soulstorm. Их по прежнему можно скачать, но стоит поторопиться — доступ к ним пропадёт уже 3 мая.