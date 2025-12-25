Подписка Game Pass оказалась эффективнее PS Plus в 2025 году

К такому выводу пришли аналитики и профильные издания по итогам года. За 2025-й в Game Pass появилось почти 300 новых игр. Их совокупная розничная стоимость оценивается примерно в $8000 — почти вдвое больше, чем годом ранее.

Даже с учетом повышения цены подписки осенью, сервис остается крайне выгодным вариантом для активных игроков на ПК и Xbox.

PlayStation Plus показал более скромные цифры: около 160 игр за год с общей стоимостью примерно $5500. При этом Sony сделала акцент на качестве — в тарифе Essential чаще появлялись крупные и относительно свежие проекты для PS5.

Дополнительным плюсом PS Plus остается цена: старшие тарифы сервиса обходятся заметно дешевле, чем Game Pass Ultimate.