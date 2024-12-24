Подписка Game Pass станет частью Steam уже в январе 2025-го

Подписка от Microsoft станет доступна через отдельный раздел в сервисе Valve, аналогично тому, как сейчас работает EA Play.

Это решение, вероятно, было принято совместно Филом Спенсером (Microsoft) и Гейбом Ньюэллом (Valve), чтобы расширить аудиторию Game Pass и упростить доступ к его библиотеке для пользователей Steam.

На данный момент Xbox Game Pass доступен на ПК и консолях Xbox, предоставляя игрокам доступ к множеству популярных игр, включая эксклюзивы Microsoft, которые добавляются в день их релиза.

Интеграция в Steam может значительно увеличить популярность подписки, так как сделает её ещё более удобной для миллионов пользователей самой популярной платформы цифровой дистрибуции игр.