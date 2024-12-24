Подписка Game Pass станет частью Steam уже в январе 2025-го

Опубликовано 24 декабря 2024, 08:071 мин.
Подписка Game Pass станет частью Steam уже в январе 2025-гоИнтересный договорняк
Согласно утечке от инсайдера eXtas1s, Xbox Game Pass будет интегрирован в Steam уже в январе 2025 года.
Подписка от Microsoft станет доступна через отдельный раздел в сервисе Valve, аналогично тому, как сейчас работает EA Play.
Это решение, вероятно, было принято совместно Филом Спенсером (Microsoft) и Гейбом Ньюэллом (Valve), чтобы расширить аудиторию Game Pass и упростить доступ к его библиотеке для пользователей Steam.
На данный момент Xbox Game Pass доступен на ПК и консолях Xbox, предоставляя игрокам доступ к множеству популярных игр, включая эксклюзивы Microsoft, которые добавляются в день их релиза.
Интеграция в Steam может значительно увеличить популярность подписки, так как сделает её ещё более удобной для миллионов пользователей самой популярной платформы цифровой дистрибуции игр.