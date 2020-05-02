Подписка PlayStation Plus с доступом к бесплатным играм упала в цене

Кроме того, упала стоимость и абонемента на 12 месяцев. Напомним, что раньше он продавался за 3899 рублей, тогда как сейчас компания снизила его стоимость до 3299. Примечательно, что стоимость месячного абонемента, напротив, прибавила в стоимости на 30 рублей.

Приобрести PlayStation Plus можно в фирменном магазине PS Store, а также в таких торговых сетях, как М.Видео и прочие. Отметим, что PlayStation Plus обеспечивает геймеров доступом к бесплатным играм, которые меняются каждый месяц. Кроме того, благодаря данной подписке игроки могут получить дополнительные скидки.