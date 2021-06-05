Ubisoft Plus представляет из себя подписочный сервис, благодаря которому у пользователей открывается бесплатный доступ к большому ассортименту игр за ежемесячную оплату. В сервисе можно встретить как хиты Ubisoft, к примеру Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising и Watch Dogs: Legion, так и новинки. Всего же в подписку входит более сотни тайтлов.

Напомним, что в обычное время Ubisoft Plus стоит 999 рублей в месяц, однако сейчас ее можно ухватить всего за 399 рублей. Предложением можно воспользоваться вплоть до 22 июня.