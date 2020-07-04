Подросток потратил заработанные родителями 21,5 тысячу долларов на популярную игру PUBG

Согласно опубликованным данным, в школах и колледжах индийского города Харар случился глобальный кризис, в связи с чем было принято решение перевести учеников на обучение в режиме онлайн, чем, собственно и воспользовался для обмана своих родителей подросток. Так, в качестве оправдания длительного использования смартфона мальчик говорил родителям, что занимается онлайн-уроками. Однако вместо этого, подросток скупал игровые функции, в числе которых виртуальные боеприпасы, королевские пропуска и артиллерии, а также тратил средства на внутриигровые покупки для себя и товарищей. Как сообщается, у мальчика был доступ к трем банковским счетам родителей.

Родители, которое долгое время были в неведении, поскольку парень удалял сообщения о транзакциях с телефонов, узнали о потраченных сыном средствах благодаря подробностям, предоставленных банком. Как сообщается, данные средства отец семейства откладывал на медицинские расходы, а также будущее подростка.