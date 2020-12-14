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Подросток тренировался в видеоиграх по 12 часов в день и заработал 48 млн рублей
Мать перевела его для этого на домашнее обучение
16-летний парень из английского города Санбери-на-Темзе увлекся киберспортом, уделяя видеоиграм по 12 часов в день, что позволило ему заработать 48 млн рублей. Причем мать не стала мешать сыну заниматься киберспорту, а напротив, всячески ему в этом помогала.
История подростка была опубликована в издании Daily Mail. Сообщается, что видеоиграми Бенджи Фиш начал интересоваться в 15 лет, после болезни колена, которая ограничила спортивные амбиции подростка. Его мать поделилась, что порой он уделяет видеоиграм по 12 часов в день. Чтобы не мешать этим тренировкам она даже перевела его на домашнее обучение. Однако стоит отметить, что подросток также посещает спортзал, чтобы быть в форме.
В результате мальчик стал одним из наиболее успешных геймеров Fortnite в мире, заработав на этом более 500 тысяч фунтов или 48, 7 млн рублей. Парень благодарит за эти заслуги свою мать и копит средства на покупку дома для нее.