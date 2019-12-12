Подросток убил отца за просьбу отвлечься от игры

Трагедия произошла еще в субботу, 7 декабря — тогда 17-летний Панварат ударил собственного отца ножом в спину. Причиной для столь неадекватного поведения стала просьба мужчины, 51-летнего сержанта полиции Анувата Чойбэнгдью, прервать игровую сессию в онлайн-игре. Через какое-то время в дом, где произошел инцидент, прибыли полицейские, которые и обнаружили тело коллеги в луже крови. Мужчина был доставлен в больницу, но через какое-то время все же скончался.

В свою очередь сын погибшего, Панврат, покинул место преступления, но был пойман в кратчайшие сроки — его нашли играющим в видеоигру с другом в ближайшем интернет-кафе. По словам тети преступника, ее брата очень сильно расстраивала зависимость сына от видеоигр, поэтому он пытался удержать ребенка от игромании.