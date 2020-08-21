Поиграть бесплатно в новую игру о "Мстителях" Marvel можно будет уже сегодня

Crystal Dynamics и Square Enix предоставили возможность любому желающему поучаствовать в бесплатном бета-тестировании приключенческой игры Marvel's Avengers. Напомним, что официальный выход тайтла запланирован на начало сентября, а именно на 4 число, однако ознакомиться с игрой геймеры могут уже сегодня. В рамках тестирования игрокам будет предоставлено на выбор четыре персонажа, четыре однопользовательские миссии, а также четыре зоны войны, три испытания и пять зон высадки. Бета-версия доступна как для компьютеров, так и для консолей PlayStation 4 и Xbox One.

Сам клиент можно загрузить уже сейчас, а сыграть в игру можно будет сегодня в 20:00 по Москве.