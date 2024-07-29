Опубликовано 29 июля 2024, 07:55
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Показан первый геймплейный ролик VR-игры по вселенной «Чужих»Еще одна причина купить VR-шлем
Студия Survios представила первый геймплейный трейлер VR-экшена Alien: Rogue Incursion.
В этой игре игроки возьмут на себя роль морпеха Зулы Хендрикс и отправятся на заброшенную космическую станцию, где их ждут ужасы из вселенной «Чужих».
В игре, как и в культовой Alien: Isolation, игрокам предстоит напряженно исследовать станцию с детектором движения в руках, избегая смертельно опасных ксеноморфов.
Однако, в отличие от Isolation, в Alien: Rogue Incursion героиня будет вооружена, что даст возможность дать отпор врагам.
Alien: Rogue Incursion – это одиночный хоррор, который выйдет на PlayStation VR2, Steam VR и Quest 3. Релиз игры запланирован на этот год.