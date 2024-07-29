Показан первый геймплейный ролик VR-игры по вселенной «Чужих»

В этой игре игроки возьмут на себя роль морпеха Зулы Хендрикс и отправятся на заброшенную космическую станцию, где их ждут ужасы из вселенной «Чужих».

В игре, как и в культовой Alien: Isolation, игрокам предстоит напряженно исследовать станцию с детектором движения в руках, избегая смертельно опасных ксеноморфов.

Однако, в отличие от Isolation, в Alien: Rogue Incursion героиня будет вооружена, что даст возможность дать отпор врагам.

Alien: Rogue Incursion – это одиночный хоррор, который выйдет на PlayStation VR2, Steam VR и Quest 3. Релиз игры запланирован на этот год.