Показан второй трейлер Need for Speed Underground в реальной жизни

Российские стритрейсеры и видеограф Владислав Чекунов из Ростова-на-Дону создали второй видеоролик, воссоздающий игру Need for Speed: Underground 2 в реальной жизни. Видео опубликовано на YouTube-канале Чекунова.

Ролик с участием почти пары десятков настоящих автомобилей реалистично имитирует интерфейс и ход игры, в том числе выбор авто. Элементы меню, музыку, звук и эффекты из игры были добавлены во время монтажа.

Съёмки гонок происходили на улицах Ростова-на-Дону. В них поучаствовали реальные Toyota Celica и Supra, Subaru Impreza, Mazda RX-7, Mitsubishi Lancer Evolution IX и другие.

Аркадная автогонка Need for Speed: Underground 2 от компании Electronic Arts увидела свет в 2004 году и впервые в серии предложила игрокам открытый мир.