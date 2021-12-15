Показана игра-симулятор кораблестроителя

Известно, что разработкой тайтла занимаются разработчики President Studio. Итак, в Ship Builder игрокам предстоит оказаться в роли мастера, проектирующего и строящего корабли на старой верфи. Корабль впоследствии можно будет изучить с помощью предметов, которые можно обнаружить во время исследования. Также во время игры есть доступ к улучшению своего оборудования, продаже кораблей и ресурсов, которые необходимы. Все это направлено на расширение возможностей компании.

Учитывать во время игры нужно и здоровье. Так, нельзя работать весь день без перерывов и перекуса — в рамках игры это приведет к болезни и пропуску работы.

Ship Builder является многопользовательской игрой — к одному сеансу могут присоединиться до 4 игроков.