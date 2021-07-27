Показана максимальная детализация графики для новой консоли Xbox Series X

Для этого они «собрали» технодемку и назвали её Alpha Point. В основу проекта лёг движок Unreal Engine 5, а его запуск производился в режиме реального времени. Разработчики отметили, что всё показанное — лишь демонстрация и не имеет отношения к какой-либо предстоящей игре студии.

В The Coalition отметили, что им удалось добавить более 100 тыс полигонов при создании окружения. При этом на новом Xbox также «завелись» новейшие технологии Nanite и Lumen вместе со сглаживанием Temporal Super Resolution. Главной задачей последней является качественный перевод FullHD в 4K.