Поклонники GTA VI начали беспокоиться из-за молчания разработчиков игры

Дебютный трейлер GTA VI набрал 224 млн просмотров и стал самым популярным видео на YouTube-канале Rockstar. Но после этого разработчики никак не высказались о судьбе игры. Кроме того, в обещанные сроки не вышел второй трейлер, который был бы свидетельством продвижения работы над игрой.

Между тем поклонники GTA VI ждут выхода второго трейлера и не понимают, почему Rockstar Games ничего не сообщает о тайтле.