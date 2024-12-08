Поклонники GTA VI начали беспокоиться из-за молчания разработчиков игры

Опубликовано 08 декабря 2024, 21:451 мин.
Поклонники GTA VI начали беспокоиться из-за молчания разработчиков игрыНе дождались второго трейлера игры
Геймеры начали массово беспокоиться о судьбе ожидаемой GTA VI, разработчиком которой выступает студия Rockstar Games. Опасения поклонников связаны с тем, что спустя год после выхода первого трейлера игры, разработчики до сих пор не сообщили никаких новостей о проекте.
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Дебютный трейлер GTA VI набрал 224 млн просмотров и стал самым популярным видео на YouTube-канале Rockstar. Но после этого разработчики никак не высказались о судьбе игры. Кроме того, в обещанные сроки не вышел второй трейлер, который был бы свидетельством продвижения работы над игрой.
Между тем поклонники GTA VI ждут выхода второго трейлера и не понимают, почему Rockstar Games ничего не сообщает о тайтле.