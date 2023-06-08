Покупаете общие аккаунты для PS4 или делитесь своим с друзьями? Ждите блокировки от Sony

Некоторые игроки начали испытывать проблемы, связанные с ошибкой NP-34958-9. Жалобы на данную проблему впервые появились на Reddit.

Один из пользователей рассказал, что когда он включил свою PS4, все его цифровые версии игр были заблокированы. При попытке запустить какой-нибудь проект, система предлагала ему сделать консоль основной.

Этот игрок более года совместно использовал аккаунт со своей девушкой и при попытке изменить приоритет аккаунта он столкнулся с системной ошибкой PlayStation.