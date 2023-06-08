Покупаете общие аккаунты для PS4 или делитесь своим с друзьями? Ждите блокировки от Sony

Покупаете общие аккаунты для PS4 или делитесь своим с друзьями? Ждите блокировки от SonyПока что решение ещё можно найти, но тиски сжимаются
Владельцы игровых приставок PlayStation 4 столкнулись с неприятным сюрпризом. Объединение в группы для совместной покупки и использования игр на общем аккаунте становится всё менее выгодным и безопасным.
Некоторые игроки начали испытывать проблемы, связанные с ошибкой NP-34958-9. Жалобы на данную проблему впервые появились на Reddit.
Один из пользователей рассказал, что когда он включил свою PS4, все его цифровые версии игр были заблокированы. При попытке запустить какой-нибудь проект, система предлагала ему сделать консоль основной.
Этот игрок более года совместно использовал аккаунт со своей девушкой и при попытке изменить приоритет аккаунта он столкнулся с системной ошибкой PlayStation.
Правда, сообщество уже нашло несколько способов обхода данной проблемы. Для начала, необходимо деактивировать все PS4, связанные с аккаунтом, после чего включить консоль с активированным основным аккаунтом.
Далее, следует изменить DNS на консоли, на которой была обнаружена ошибка. Первичный DNS должен быть установлен на 1.1.1.1, а вторичный — на 1.0.0.1. Это должно помочь решить проблему и вновь предоставить доступ к играм.