Покупателей S.T.A.L.K.E.R. 2 в России могут признать спонсорами терроризма

По его словам, шутер может быть признан нежелательным на территории РФ, если в нем обнаружат противоправный контент, такой как экстремизм или разжигание межнациональной розни.

Он отметил, что разработчики игры поддерживают ВСУ, однако окончательное решение о запрете будет зависеть от содержания игры.

Юрист Михаил Мушаилов выразил обеспокоенность в отношении российских покупателей игры, утверждая, что приобретение S.T.A.L.K.E.R. 2 может быть расценено как финансирование терроризма.

Компания GSC Game World прекратила продажи своих продуктов в России в 2022 году и открыто поддерживает ВСУ.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября 2024 года, а его сюжет разворачивается в зоне Чернобыльской АЭС.