Покупателей S.T.A.L.K.E.R. 2 в России могут признать спонсорами терроризма

Опубликовано 12 ноября 2024, 17:371 мин.
Покупателей S.T.A.L.K.E.R. 2 в России могут признать спонсорами терроризмаСложная ситуация
Антон Горелкин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, заявил о возможном запрете игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World в России.
По его словам, шутер может быть признан нежелательным на территории РФ, если в нем обнаружат противоправный контент, такой как экстремизм или разжигание межнациональной розни.
Он отметил, что разработчики игры поддерживают ВСУ, однако окончательное решение о запрете будет зависеть от содержания игры.
Юрист Михаил Мушаилов выразил обеспокоенность в отношении российских покупателей игры, утверждая, что приобретение S.T.A.L.K.E.R. 2 может быть расценено как финансирование терроризма.
Компания GSC Game World прекратила продажи своих продуктов в России в 2022 году и открыто поддерживает ВСУ.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl запланирован на 20 ноября 2024 года, а его сюжет разворачивается в зоне Чернобыльской АЭС.