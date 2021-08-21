Покупатели флагманских видеокарт RTX 30XX получат новейшую Battlefield 2042

Так, согласно данным источников, представители INNO3D начнут вкладывать в комплект с видеокартами GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3090 специальный код, с помощью которого пользователи могут бесплатно установить базовое издание Battlefield 2042. Помимо самой игры код позволит пользователям заполучить доступ к ранней бете, а также дополнительным бонусам, предусмотренным за предзаказ — брелок Мистера Чомпи и тактический боевой нож Baku ACB-90.

Отметим, что самая низкая стоимость видеокарты из вышеперечисленного списка составляет 110 тыс рублей. Игра Battlefield 2042, в свою очередь, выйдет лишь в октябре текущего года.