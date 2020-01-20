Полноценная версия Steam появится на операционной системе Google
В качестве источника на этот раз выступил один из авторов популярного американского издания о технологиях AndroidPolice. Причем произошло это не абы когда, а сразу же после разговора журналиста с директором по продукту направления Chrome OS в Google Кан Лю. Причем, что интересно, представитель Google упомянул о Steam на Chromebook лишь мельком, отказавшись как-либо уточнять информацию, касательно данного проекта. В связи с этим до сих пор неизвестно, когда Steam станет доступен на настольной операционной системе поискового гиганта.
Напомним, что игры, опубликованные в Steam, доступны лишь на трех основных платформах: Windows, macOS и Linux. Но учитывая, что у Chrome OS есть определенного рода совместимость с Linux-приложениями, можно предположить, что именно данный механизм и будет использован для внедрения поддержки клиента продукта Valve в операционную систему Google.