Полноценная версия Steam появится на операционной системе Google

В качестве источника на этот раз выступил один из авторов популярного американского издания о технологиях AndroidPolice. Причем произошло это не абы когда, а сразу же после разговора журналиста с директором по продукту направления Chrome OS в Google Кан Лю. Причем, что интересно, представитель Google упомянул о Steam на Chromebook лишь мельком, отказавшись как-либо уточнять информацию, касательно данного проекта. В связи с этим до сих пор неизвестно, когда Steam станет доступен на настольной операционной системе поискового гиганта.