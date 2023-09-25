«Полноценный ИИ-рендеринг игр»: NVIDIA рассказала, чего стоит ждать от технологии DLSS 10

Оказалось, что компания работает над созданием полноценного ИИ-рендеринга игр, который будет встроен в будущие версии DLSS. Возможно, уже в DLSS 10.

DLSS — это технология, которая использует искусственный интеллект для улучшения качества графики в играх без потери производительности.

С каждой новой версией DLSS игровая графика становилась всё лучше и, по словам представителей NVIDIA, будущие версии могут полностью заменить традиционные методы рендеринга.

Брайан Катанзаро, вице-президент NVIDIA по исследованиям в области глубокого обучения, выразил уверенность в том, что в будущем DLSS будет использовать полностью нейронный рендеринг, взаимодействуя с игровыми движками новым образом.

Также стоит отметить, что NVIDIA уже экспериментировала с нейронным рендерингом в 2018 году, демонстрируя мир, созданный полностью с помощью ИИ.

И хоть качество тогда было далеко от идеала, технология продолжает развиваться, и в будущем может полностью изменить подход к созданию игровой графики.